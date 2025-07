Merck Aktie News: Merck büßt am Donnerstagnachmittag ein

So bewegt sich Merck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 110,65 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 110,65 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 110,10 EUR. Mit einem Wert von 111,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 89.973 Merck-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,00 EUR) erklomm das Papier am 31.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,96 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.07.2025 bei 103,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,28 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 156,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Merck am 13.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,60 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,28 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,12 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,51 EUR je Merck-Aktie.

