Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Abend verlustreich

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 614,39 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 614,39 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 601,24 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 616,20 USD. Bisher wurden heute 3.598.917 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 796,21 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 29,59 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.04.2025 bei 479,89 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 21,89 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,85 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 816,67 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 29.10.2025 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,03 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 51,24 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 40,59 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 23,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

