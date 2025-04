Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,5 Prozent auf 543,35 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 543,35 USD. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 534,66 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 535,01 USD. Zuletzt wechselten 625.478 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 740,87 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 36,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 414,50 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2024 mit 2,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,73 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 704,43 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,24 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,46 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 40,11 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 48,39 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 29.04.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,95 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

