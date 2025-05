Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag höher

Kursentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 650,38 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 650,38 USD. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 651,39 USD. Bei 645,77 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 663.020 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 740,87 USD. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 12,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 442,70 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,73 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 721,67 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,86 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,07 Prozent auf 42,31 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 25,48 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

