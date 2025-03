Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 602,30 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 602,30 USD. Bei 606,50 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 602,98 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 911.263 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 15.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 740,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 18,70 Prozent niedriger. Bei 414,50 USD erreichte der Anteilsschein am 26.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,72 USD aus. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 734,43 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025. Es stand ein EPS von 8,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 5,46 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48,39 Mrd. USD – ein Plus von 20,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 40,11 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 23.04.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 25,21 USD je Aktie belaufen.

