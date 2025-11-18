Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gibt am Dienstagabend nach
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 598,26 USD ab.
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,6 Prozent auf 598,26 USD ab. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 583,80 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 591,60 USD. Zuletzt wechselten 3.726.916 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.
Am 16.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 796,21 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 33,09 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 479,89 USD am 22.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 19,79 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,02 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 816,67 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.
Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 6,03 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 51,24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 26,25 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.02.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 36,08 USD je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.02.2023
|Meta Platforms (ex Facebook) Halten
|DZ BANK
|27.10.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.05.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Hold
|HSBC
|05.12.2019
|Facebook Reduce
|HSBC
|31.01.2019
|Facebook Sell
|Pivotal Research Group
|31.10.2018
|Facebook Sell
|Pivotal Research Group
|12.10.2018
|Facebook Sell
|Pivotal Research Group
