Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag höher

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 01:59 Uhr 0,7 Prozent auf 263,75 USD. Bei 262,31 USD erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 252,93 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 25.768.663 Stück.

Am 26.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 262,31 USD ein 52-Wochen-Hoch. 0,55 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (88,09 USD). Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 66,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 271,50 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD gegenüber 2,72 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 28.645,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.908,00 USD umgesetzt.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 11,79 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

