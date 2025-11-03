Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Microsoft am Montagnachmittag ins Plus

Kurs der Microsoft

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Microsoft. Zuletzt konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 523,22 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 523,22 USD. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 524,96 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 519,93 USD. Zuletzt wechselten 1.148.030 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 555,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,07 Prozent. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 344,83 USD ab. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 51,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,53 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 634,00 USD.

Microsoft gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,72 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 3,30 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 77,67 Mrd. USD im Vergleich zu 65,59 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2026 15,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Microsoft-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?

Microsoft-Aktie dennoch schwach: Microsoft schlägt Gewinnerwartungen