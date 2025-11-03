DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.835 +0,5%Bitcoin92.485 -3,6%Euro1,1521 -0,1%Öl64,83 -0,4%Gold4.012 +0,2%
Aktienentwicklung

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Abend mit Abschlägen

03.11.25 20:23 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 517,17 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
448,35 EUR -0,50 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 517,17 USD. Bei 516,60 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 519,93 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.963.015 Microsoft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 555,00 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,31 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 344,83 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,32 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,53 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 634,00 USD je Microsoft-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 29.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,72 USD, nach 3,30 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 77,67 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 65,59 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 04.02.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 04.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 15,95 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Microsoft-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?

Microsoft-Aktie dennoch schwach: Microsoft schlägt Gewinnerwartungen

In eigener Sache

Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: turtix / Shutterstock.com

