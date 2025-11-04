DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 -2,7%Nas23.372 -1,9%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1483 -0,3%Öl64,42 -0,7%Gold3.937 -1,6%
Kursentwicklung

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Microsoft

04.11.25 20:23 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Microsoft

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 512,65 USD.

Die Microsoft-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 512,65 USD abwärts. Bei 507,85 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 511,64 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.659.005 Microsoft-Aktien.

Am 01.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 555,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Bei einem Wert von 344,83 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,55 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,32 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 634,00 USD angegeben.

Am 29.10.2025 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,72 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 3,30 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 77,67 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 65,59 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 04.02.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 16,02 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

