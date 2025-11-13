DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,99 -4,7%Nas22.870 -2,3%Bitcoin84.350 -3,7%Euro1,1633 +0,4%Öl62,95 +0,4%Gold4.163 -0,8%
Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte
Blick auf Microsoft-Kurs

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Abend mit Kurseinbußen

13.11.25 20:23 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Abend mit Kurseinbußen

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 504,71 USD.

Microsoft Corp.
433,15 EUR -7,90 EUR -1,79%
Um 20:08 Uhr rutschte die Microsoft-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 504,71 USD ab. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 504,56 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 510,22 USD. Zuletzt wechselten 2.862.865 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei 555,00 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 9,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 344,83 USD am 08.04.2025. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 31,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,23 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,32 USD aus. Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 634,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 29.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,72 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,30 USD je Aktie erzielt worden. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 77,67 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 65,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 04.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 22,32 USD je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Microsoft BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Microsoft KaufenDZ BANK
30.10.2025Microsoft BuyUBS AG
30.10.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
