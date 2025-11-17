Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Abend mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 506,76 USD ab.

Die Microsoft-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 506,76 USD abwärts. Bei 505,60 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 508,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.825.001 Microsoft-Aktien.

Am 01.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 555,00 USD an. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 8,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 344,83 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 46,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,23 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 634,00 USD.

Am 29.10.2025 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,30 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 77,67 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 65,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

