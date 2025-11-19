DAX23.208 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,1%Nas22.551 +0,5%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1536 -0,4%Öl63,32 -2,3%Gold4.072 +0,1%
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

19.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 492,26 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
423,80 EUR -3,10 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 492,26 USD. Bei 488,95 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 489,46 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 985.710 Microsoft-Aktien.

Bei 555,00 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 12,75 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 344,83 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,95 Prozent.

Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,23 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 634,00 USD.

Microsoft ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,72 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,30 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,43 Prozent auf 77,67 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 65,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 04.02.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 16,09 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
14:11Microsoft OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:31Microsoft OutperformRBC Capital Markets
17.11.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

