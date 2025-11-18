Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 495,79 USD ab.

Die Microsoft-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 2,3 Prozent auf 495,79 USD nach. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 495,09 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 495,09 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.375.274 Microsoft-Aktien.

Am 01.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 555,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 10,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 30,45 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Microsoft seine Aktionäre 2025 mit 3,32 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,23 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 634,00 USD.

Am 29.10.2025 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,72 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 77,67 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 65,59 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Microsoft am 04.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 16,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

