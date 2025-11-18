Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagabend mit Kurseinbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 492,68 USD.
Werte in diesem Artikel
Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 492,68 USD. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 486,83 USD nach. Mit einem Wert von 495,09 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 5.250.818 Microsoft-Aktien gehandelt.
Bei 555,00 USD markierte der Titel am 01.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 12,65 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 344,83 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 42,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,23 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 634,00 USD.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 29.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,72 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,30 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 77,67 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 65,59 Mrd. USD eingefahren.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 04.02.2026 gerechnet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,08 USD je Microsoft-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie
Deutsche Bank sichert sich wohl gegen KI-Boom ab: Shorts gegen Risiken am Aktienmarkt
NVIDIA-Aktie komplett verkauft: Peter Thiel passt Portfolio an und warnt vor KI-Blase
Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt
Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com
Nachrichten zu Microsoft Corp.
Analysen zu Microsoft Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.2025
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.2025
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.05.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|27.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|20.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|17.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|14.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.07.2020
|Microsoft verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen