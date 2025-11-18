DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.547 -0,7%Bitcoin80.285 +1,1%Euro1,1584 -0,1%Öl65,01 +1,5%Gold4.075 +0,7%
Aktienkurs aktuell

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagabend mit Kurseinbußen

18.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 492,68 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
426,30 EUR -10,10 EUR -2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 492,68 USD. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 486,83 USD nach. Mit einem Wert von 495,09 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 5.250.818 Microsoft-Aktien gehandelt.

Bei 555,00 USD markierte der Titel am 01.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 12,65 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 344,83 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 42,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,23 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 634,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 29.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,72 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,30 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 77,67 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 65,59 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 04.02.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,08 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Microsoft BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Microsoft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Microsoft BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Microsoft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

