Missbrauchsaufsicht

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat bestätigt, dass das US-Technologieunternehmen Apple eine überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb hat.

Damit ist für das Bundeskartellamt der Weg frei, dem Konzern in einem zweiten Schritt bestimmte Geschäftspraktiken zu verbieten, die aus Sicht der Kartellhüter den Wettbewerb gefährden. (Az. KVB 61/23)

Wer­bung Wer­bung

Das Bundeskartellamt hatte 2023 auf Grundlage einer neuen gesetzlichen Regelung festgestellt, dass Apple in erheblichem Umfang auf mehrseitigen Märkten tätig ist und dem Unternehmen eine überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb zukommt. Gegen diese Feststellung legte das Unternehmen in Karlsruhe Beschwerde ein. Der Kartellsenat des BGH wies die Beschwerde am Dienstag in erster und letzter Instanz zurück.

Seit einer Reform des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 2021 kann das Kartellamt leichter gegen große Digitalunternehmen vorgehen, die über Grenzen verschiedener Marktbereiche hinweg für den Wettbewerb bedeutsam sind. In einem ersten Schritt stellt die Behörde dabei unabhängig von einem konkreten Verstoß fest, dass ein Konzern eine überragende marktübergreifende Bedeutung hat. Im zweiten Schritt kann das Kartellamt dann wettbewerbsgefährdende Verhaltensweisen untersagen.

Wer­bung Wer­bung

Goldman belässt Apple auf 'Buy' - Ziel 294 Dollar

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 294 US-Dollar auf "Buy" belassen. Im Januar seien die Verkaufszahlen von Smartphones ausländischer Marken in China um 21 Prozent abgesackt, schrieb Analyst Michael Ng in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er sieht diese Daten als Signalgeber für den iPhone-Absatz im Reich der Mitte. Die Verkaufszahlen seien schwächer als im Dezember, aber immer noch stabiler als in den drei Monaten davor.

Am Dienstag geht es für die Apple-Papiere im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise marginal um 0,05 Prozent runter auf 213,89 US-Dollar.

Wer­bung Wer­bung

KARLSRUHE (dpa-AFX) / NEW YORK (dpa-AFX Broker)