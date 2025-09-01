DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.116 -0,9%Nas21.139 -1,5%Bitcoin95.111 +2,1%Euro1,1643 -0,6%Öl69,29 +1,7%Gold3.522 +1,3%
Moody's bestätigt IFS-Rating der Allianz mit Aa2 - Ausblick stabil

02.09.25 18:28 Uhr
DOW JONES--Die Allianz SE genießt bei Moody's eine gleichbleibende Bonität. Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie das IFS-Rating (Insurance Financial Strength) mit Aa2 bestätigt. Der Ausblick ist stabil. Die Analysten heben insbesondere die starke Positionierung, die breite geografische Aufstellung, die sehr hohe finanzielle Flexibilität und die sehr gute Kapitalausstattung der Allianz hervor.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2025 12:28 ET (16:28 GMT)

