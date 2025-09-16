DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.043 +0,6%Nas22.216 -0,5%Bitcoin97.680 -0,7%Euro1,1845 -0,2%Öl68,29 -0,3%Gold3.686 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX schließt stabil -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
Trotz Rekordrally beim Edelmetall: Laufen Bitcoin-ETFs Gold bald den Rang ab? Trotz Rekordrally beim Edelmetall: Laufen Bitcoin-ETFs Gold bald den Rang ab?
thyssenkrupp-Aktie fällt dennoch: IG Metall sieht in Jindal "perfekte Ergänzung" für thyssenkrupp Steel thyssenkrupp-Aktie fällt dennoch: IG Metall sieht in Jindal "perfekte Ergänzung" für thyssenkrupp Steel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Schweiz knapp behauptet - Partners Group gesucht

17.09.25 18:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
71,50 CHF -0,39 CHF -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
1.088,00 CHF 20,50 CHF 1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
148,20 CHF -3,25 CHF -2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
820,80 CHF -2,40 CHF -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
138,90 CHF 1,15 CHF 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
32,66 CHF 0,19 CHF 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
557,00 CHF 0,20 CHF 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Zurückhaltung hat am Mittwoch den Handel am schweizerischen Aktienmarkt geprägt. Kurz vor der Bekanntgabe des Zinsentscheids der US-Notenbank am Abend (20:00 Uhr MESZ) hielten die Anleger die Füße still. Am Markt herrscht zwar die Erwartung einer Zinssenkung um 25 Basispunkte vor, spannend bleibt aber, welchen geldpolitischen Kurs die Federal Reserve in den kommenden Monaten verfolgen wird. Denn die Fed muss eine hartnäckig hohe Inflation gegen eine sich eintrübende Lage auf dem Arbeitsmarkt abwägen.

Wer­bung

Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 11.999 Punkte. Bei den 21 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 15,9 (zuvor: 17,26) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der SMI von Partners Group, deren Kurs um 1,9 Prozent stieg. Das Unternehmen hatte eine strategische Partnerschaft mit PGIM, der Investmentmanagementsparte von Prudential Financial, vermeldet. Die Zusammenarbeit sei darauf ausgelegt, Multi-Asset-Portfolio-Lösungen für individuelle und institutionelle Anleger zu entwickeln.

Indexschwergewicht Nestle büßte 0,5 Prozent ein. Nach der abrupten Entlassung des CEO Anfang des Monats hat nun auch der Verwaltungsratspräsident seinen Rücktritt angekündigt.

Wer­bung

Das Minus der Richemont-Aktie von 2,2 Prozent bzw 3,25 Franken war vor allem dem Dividendenabschlag von 3,00 Franken geschuldet.

Unter den am Dienstag gebeutelten Finanzwerten erholten sich Swiss Re um 0,8 Prozent. Zurich schlossen kaum verändert, während Swiss Life um 0,3 Prozent sanken. Die Aktien der UBS rückten um 0,6 Prozent vor.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2025 12:03 ET (16:03 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
10:51Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
10:51Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen