MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 358,90 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 358,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 358,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 362,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30.279 MTU Aero Engines-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (395,80 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,28 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 249,60 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 30,45 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,84 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 400,00 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 17,06 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

