MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Montagvormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 368,30 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 368,30 EUR zu. Bei 368,80 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 367,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.659 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 399,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 249,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 32,23 Prozent sinken.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,07 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 406,90 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,18 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

