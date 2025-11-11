MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Dienstagvormittag fester
Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 370,00 EUR.
Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 370,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 371,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 370,60 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.752 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 399,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 249,60 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 48,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 406,90 EUR an.
Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 17,58 EUR je Aktie belaufen.
