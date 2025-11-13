MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Die Aktie von MTU Aero Engines hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die MTU Aero Engines-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 365,30 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 365,30 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 366,70 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 365,30 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 366,10 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 1.769 Aktien.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 399,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 9,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 249,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,67 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,07 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 406,90 EUR.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 17,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

