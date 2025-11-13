MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Mittag fester

So entwickelt sich MTU Aero Engines

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 368,90 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 368,90 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 369,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 366,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.106 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei einem Wert von 399,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,07 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 406,90 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 17,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

