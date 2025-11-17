MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagvormittag gesucht

MTU Aero Engines im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 359,40 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 09:07 Uhr 0,1 Prozent. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 360,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 360,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.689 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 399,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 249,60 EUR ab. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 43,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,07 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 406,90 EUR.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 17,58 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

