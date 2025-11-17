MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

So entwickelt sich MTU Aero Engines

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 359,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der MTU Aero Engines-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 359,00 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 363,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 358,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 360,00 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42.003 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 399,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 249,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 30,47 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,07 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 406,90 EUR aus.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 1,18 Mrd. EUR, gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 17,58 EUR fest.

