MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines macht am Mittag Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 361,20 EUR. Bei 361,80 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 360,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.956 Stück gehandelt.
Bei 399,50 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,60 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 249,60 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 44,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,07 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 406,90 EUR.
Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 17,58 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
