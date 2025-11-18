DAX23.346 -1,0%Est505.580 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.782 -0,8%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,92 -0,2%Gold4.042 -0,1%
Aktienentwicklung

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verliert am Vormittag

18.11.25 09:22 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verliert am Vormittag

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 349,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
352,20 EUR -4,00 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 349,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 347,70 EUR. Bei 352,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 11.185 Aktien.

Bei 399,50 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,27 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 249,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 28,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,07 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 402,64 EUR an.

Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 17,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MTU Aero Engines

