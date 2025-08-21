MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 381,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 382,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 380,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 32.242 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 395,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 3,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 249,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,85 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 409,44 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. MTU Aero Engines dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.



