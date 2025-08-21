DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,12 +2,9%Dow45.736 +2,1%Nas21.477 +1,8%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,71 +0,1%Gold3.373 +1,0%
Kursentwicklung im Fokus

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag gesucht

22.08.25 16:09 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag gesucht

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 381,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
380,40 EUR 0,20 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 382,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 380,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 32.242 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 395,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 3,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 249,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,85 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 409,44 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. MTU Aero Engines dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren abgeworfen

Aktien-Tipp MTU Aero Engines-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank AG beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Buy

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025MTU Aero Engines BuyUBS AG
14.08.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
