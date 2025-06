MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagvormittag höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:07 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 372,90 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 378,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 378,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.599 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 378,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.06.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,53 Prozent. Am 26.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 210,80 EUR ab. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 76,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,81 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 367,70 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,31 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

