Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10
SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA?
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag gesucht

25.11.25 09:24 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag gesucht

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 350,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 350,00 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 350,10 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 348,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.214 MTU Aero Engines-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 399,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,14 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 249,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 28,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,07 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 402,64 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
24.11.2025MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
18.11.2025MTU Aero Engines Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
