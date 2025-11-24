MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagvormittag höher

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Zuletzt wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 350,90 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 09:05 Uhr 0,7 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 351,70 EUR. Bei 350,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 2.570 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei 399,50 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,87 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,06 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 402,64 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 17,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

