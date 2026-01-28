DAX24.309 -2,1%Est505.892 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,93 -6,2%Nas23.685 -0,7%Bitcoin70.269 -5,6%Euro1,1969 +0,1%Öl70,65 +2,8%Gold5.405 -0,2%
NACHBÖRSE/XDAX +0,7% auf 24.470 Pkt - Adidas nach Zahlen gesucht

29.01.26 22:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
150,55 EUR 5,60 EUR 3,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nach der Talfahrt im regulären Geschäft haben sich die Kurse im nachbörslichen Handel am Donnerstag etwas erholt. Den Impuls dazu könnte unter anderem die Wall Street geliefert haben, die im Handelsverlauf einen Teil ihrer anfänglichen Verluste wettmachte.

Adidas stiegen um 6,5 Prozent, nachdem der Sportartikelhersteller 2025 nach einen Angaben einen Rekordumsatz erreicht und den Gewinn gesteigert hatte. Zudem kündigte Adidas einen Aktienrückkauf an.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.470 24.309 +0,7%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2026 16:20 ET (21:20 GMT)

