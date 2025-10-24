UBS-Aktie marginal tiefer: UBS-Vize-Verwaltungsratspräsident geht 2026 in den Ruhestand
Lukas Gähwiler, Vizepräsident des Verwaltungsrats bei der UBS geht in den Ruhestand.
Werte in diesem Artikel
Compliance-Chef Markus Ronner werde als Nachfolger vorgeschlagen, teilte die Schweizer Großbank mit. Ein Nachfolger für Ronner werde separat bekannt gegeben.
Gähwiler war Hauptverantwortlicher für die Integration der übernommenen Credit Suisse und wird sich den Angaben zufolge sich bei der Generalversammlung im nächsten Jahr nicht mehr zur Wiederwahl stellen.
Die UBS-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,10 Prozent auf 30,37 CHF.
DOW JONES
