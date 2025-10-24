DAX24.217 ±0,0%Est505.665 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl66,01 +0,1%Gold4.060 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX unentschlossen -- Lufthansa drohen Streiks -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
Nachfolger steht bereit

UBS-Aktie marginal tiefer: UBS-Vize-Verwaltungsratspräsident geht 2026 in den Ruhestand

24.10.25 11:02 Uhr
UBS-Aktie mit leichtem Minus: UBS-Vize tritt ab - Architekt der Credit-Suisse-Integration geht | finanzen.net

Lukas Gähwiler, Vizepräsident des Verwaltungsrats bei der UBS geht in den Ruhestand.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UBS
30,13 CHF -0,27 CHF -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Compliance-Chef Markus Ronner werde als Nachfolger vorgeschlagen, teilte die Schweizer Großbank mit. Ein Nachfolger für Ronner werde separat bekannt gegeben.

Wer­bung

Gähwiler war Hauptverantwortlicher für die Integration der übernommenen Credit Suisse und wird sich den Angaben zufolge sich bei der Generalversammlung im nächsten Jahr nicht mehr zur Wiederwahl stellen.

Die UBS-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,10 Prozent auf 30,37 CHF.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf UBS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UBS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Yu Lan / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu UBS

DatumRatingAnalyst
08.10.2025UBS BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025UBS OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025UBS UnderweightMorgan Stanley
03.10.2025UBS UnderweightBarclays Capital
29.09.2025UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.10.2025UBS BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025UBS OutperformRBC Capital Markets
29.09.2025UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025UBS OutperformRBC Capital Markets
15.09.2025UBS BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025UBS HoldJefferies & Company Inc.
09.04.2025UBS HoldJefferies & Company Inc.
07.02.2025UBS HaltenDZ BANK
04.02.2025UBS HoldDeutsche Bank AG
08.01.2025UBS HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.10.2025UBS UnderweightMorgan Stanley
03.10.2025UBS UnderweightBarclays Capital
18.06.2025UBS UnderweightMorgan Stanley
23.04.2024UBS UnderweightBarclays Capital
09.02.2024UBS UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen