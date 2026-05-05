NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite im Plus

NASDAQ Composite-Marktbericht

Der NASDAQ Composite performt derzeit positiv.

Der NASDAQ Composite verbucht im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr Gewinne in Höhe von 1,62 Prozent auf 25.737,31 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,667 Prozent fester bei 25.495,17 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25.326,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25.464,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.747,84 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 2,49 Prozent. Vor einem Monat, am 06.04.2026, wies der NASDAQ Composite 21.996,34 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23.031,21 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 06.05.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 17.689,66 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 10,77 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 25.747,84 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten erreicht.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Veeco Instruments (+ 22,29 Prozent auf 60,58 USD), Commercial Vehicle Group (+ 20,02 Prozent auf 5,07 USD), Rambus (+ 11,39 Prozent auf 131,44 USD), Baiducom (+ 10,65 Prozent auf 139,69 USD) und Ballard Power (+ 7,74 Prozent auf 4,67 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Nice Systems (-22,49 Prozent auf 96,90 USD), Myriad Genetics (-20,38 Prozent auf 4,01 USD), Lifetime Brands (-10,08 Prozent auf 5,80 USD), American Woodmark (-6,12 Prozent auf 38,83 USD) und Patterson-UTI Energy (-5,84 Prozent auf 11,69 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23.681.479 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,111 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 12,93 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net