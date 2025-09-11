DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,71 -1,8%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.666 -2,6%Euro1,1794 +0,4%Öl66,59 -0,1%Gold3.747 +1,7%
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen höher -- Pfizer plant Metsera-Deal -- NVIDIA investiert Milliarden in OpenAI -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Quantenaktien im Fokus
Goldpreis im Höhenflug: Goldman Sachs rechnet bis 2026 mit neuen Rekordständen
NVIDIA-Aktie erreicht Rekordhoch: NVIDIA mit Milliardeninvestition in OpenAI - größte KI-Allianz aller Zeiten
NASDAQ Composite aktuell

NASDAQ Composite-Handel aktuell: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ Composite

22.09.25 22:32 Uhr
NASDAQ Composite-Handel aktuell: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ Composite | finanzen.net

Der NASDAQ Composite notierte am ersten Tag der Woche im Plus.

Am Montag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,70 Prozent stärker bei 22.788,98 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,110 Prozent tiefer bei 22.606,59 Punkten, nach 22.631,48 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22.590,86 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 22.801,90 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.08.2025, bei 21.496,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Stand von 19.447,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 17.948,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 18,20 Prozent. 22.801,90 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Grupo Financiero Galicia (+ 21,10 Prozent auf 32,03 USD), AXT (+ 18,43 Prozent auf 5,14 USD), Taylor Devices (+ 11,65 Prozent auf 51,93 USD), TransAct Technologies (+ 10,97 Prozent auf 5,36 USD) und Cogent Communications (+ 9,61 Prozent auf 40,14 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Donegal Group B (-7,71 Prozent auf 16,52 USD), American Eagle Outfitters (-4,88 Prozent auf 17,95 USD), Nortech Systems (-4,86 Prozent auf 9,40 USD), Upbound Group (-3,99 Prozent auf 25,50 USD) und Commercial Vehicle Group (-3,91 Prozent auf 1,72 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 71.129.116 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,656 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 6,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index bietet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,07 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen