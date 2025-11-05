DAX23.816 -0,6%Est505.628 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.782 +0,3%Euro1,1489 ±0,0%Öl64,40 +0,1%Gold3.965 +0,8%
Profil
Nemetschek SE im Fokus

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE schiebt sich am Mittwochmittag vor

05.11.25 12:04 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE schiebt sich am Mittwochmittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 98,60 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
100,20 EUR 2,20 EUR 2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 0,3 Prozent auf 98,60 EUR. Bei 100,00 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,00 EUR. Bisher wurden heute 35.757 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 138,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 28,81 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 88,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 9,84 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,621 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 125,81 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 04.11.2025. Das EPS lag bei 0,48 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 293,13 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 227,69 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nachrichten zu Nemetschek SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
10:46Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
08:51Nemetschek SE NeutralUBS AG
08:01Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
04.11.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
31.07.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
