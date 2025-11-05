Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 99,60 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 99,60 EUR. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 100,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 100,00 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 51.080 Aktien.
Am 11.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,06 Prozent. Bei 88,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,621 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 127,06 EUR.
Nemetschek SE ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 293,13 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 präsentieren.
In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie
Nemetschek-Aktie dreht ins Minus: Profitabilität im 3. Quartal deutlich gesteigert
Ausblick: Nemetschek SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Oktober 2025: Experten empfehlen Nemetschek SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Nemetschek Group
Nachrichten zu Nemetschek SE
Analysen zu Nemetschek SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:26
|Nemetschek SE Overweight
|Barclays Capital
|10:46
|Nemetschek SE Hold
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|08:01
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Nemetschek SE Verkaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:26
|Nemetschek SE Overweight
|Barclays Capital
|03.10.2025
|Nemetschek SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.2025
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.2025
|Nemetschek SE Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:46
|Nemetschek SE Hold
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|04.11.2025
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|Nemetschek SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2025
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Nemetschek SE Verkaufen
|DZ BANK
|04.11.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nemetschek SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen