DAX24.078 +0,5%Est505.676 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.520 +0,7%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1480 -0,1%Öl64,18 -0,3%Gold3.982 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fester -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Kurs der Nemetschek SE

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

05.11.25 16:08 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 99,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
100,20 EUR 2,20 EUR 2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 99,60 EUR. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 100,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 100,00 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 51.080 Aktien.

Am 11.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,06 Prozent. Bei 88,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,621 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 127,06 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 293,13 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 präsentieren.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek-Aktie dreht ins Minus: Profitabilität im 3. Quartal deutlich gesteigert

Ausblick: Nemetschek SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Oktober 2025: Experten empfehlen Nemetschek SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nemetschek Group

Nachrichten zu Nemetschek SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
14:26Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
10:46Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
08:51Nemetschek SE NeutralUBS AG
08:01Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
14:26Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
03.10.2025Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
10:46Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
08:51Nemetschek SE NeutralUBS AG
04.11.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
04.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nemetschek SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen