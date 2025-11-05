Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kurs der Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 99,60 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 99,60 EUR. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 100,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 100,00 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 51.080 Aktien.

Am 11.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,06 Prozent. Bei 88,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,621 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 127,06 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 293,13 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 präsentieren.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

