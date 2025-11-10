Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 95,50 EUR.

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 95,50 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 95,55 EUR zu. Bei 95,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 11.604 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 138,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 45,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 88,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 7,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,625 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 127,06 EUR.

Am 04.11.2025 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 293,13 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 253,03 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,90 EUR je Aktie.

