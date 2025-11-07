DAX23.555 -0,8%Est505.571 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.676 -1,6%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1582 +0,3%Öl63,54 -0,1%Gold3.992 +0,4%
Nemetschek SE im Fokus

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

07.11.25 16:08 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 93,25 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
93,75 EUR -3,95 EUR -4,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 94,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 93,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.439 Nemetschek SE-Aktien.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 138,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,53 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,627 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,550 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 127,06 EUR an.

Am 04.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 227,69 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 293,13 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2026 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,90 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren eingefahren

Nemetschek-Aktie dreht ins Minus: Profitabilität im 3. Quartal deutlich gesteigert

Ausblick: Nemetschek SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nachrichten zu Nemetschek SE

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
05.11.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
05.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
03.10.2025Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
04.11.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
04.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

