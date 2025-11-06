Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verliert am Donnerstagvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 98,85 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 98,85 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 98,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,70 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.323 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,50 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 28,63 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 88,90 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 10,07 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,627 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,06 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 04.11.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,36 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 293,13 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 227,69 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,90 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

