Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,2 Prozent auf 95,35 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 95,35 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 95,35 EUR nach. Bei 98,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 29.211 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 138,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,25 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 88,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,76 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,627 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 127,06 EUR.

Am 04.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 293,13 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 28,74 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 19.03.2026 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,90 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

