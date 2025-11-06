DAX24.023 -0,1%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,96 -2,8%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.538 -0,9%Euro1,1515 +0,2%Öl63,89 +0,5%Gold4.010 +0,8%
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE wird am Mittag ausgebremst

06.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 97,85 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 97,85 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 96,90 EUR ab. Bei 98,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.377 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,50 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 41,54 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (88,90 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 9,15 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,627 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,06 EUR.

Am 04.11.2025 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 293,13 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 227,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.03.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,90 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
05.11.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
05.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
03.10.2025Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
04.11.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
04.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

