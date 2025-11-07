Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagvormittag mit Kursplus

So bewegt sich Nemetschek SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 94,05 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 94,05 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 94,05 EUR. Bei 93,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.353 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2025 auf bis zu 138,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 32,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 88,90 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 5,48 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,627 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 127,06 EUR.

Nemetschek SE veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 293,13 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 227,69 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2026 terminiert.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

