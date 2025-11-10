Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagvormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 95,25 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 95,25 EUR. Bei 95,30 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.376 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,50 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,90 EUR am 07.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 6,67 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,625 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,06 EUR.
Am 04.11.2025 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 293,13 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 253,03 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,90 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie
TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren eingefahren
Nemetschek-Aktie dreht ins Minus: Profitabilität im 3. Quartal deutlich gesteigert
Ausblick: Nemetschek SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Nemetschek Group
Nachrichten zu Nemetschek SE
Analysen zu Nemetschek SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|Nemetschek SE Overweight
|Barclays Capital
|05.11.2025
|Nemetschek SE Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|05.11.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Nemetschek SE Verkaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|Nemetschek SE Overweight
|Barclays Capital
|03.10.2025
|Nemetschek SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.2025
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.2025
|Nemetschek SE Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|Nemetschek SE Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|04.11.2025
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|Nemetschek SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2025
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Nemetschek SE Verkaufen
|DZ BANK
|04.11.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nemetschek SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen