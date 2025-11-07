Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagmittag kaum bewegt

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 93,00 EUR bewegte sich die Nemetschek SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Nemetschek SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 93,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 94,30 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 92,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 93,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.003 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 138,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,90 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 4,41 Prozent sinken.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,627 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 127,06 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 04.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 293,13 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,69 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2026 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

