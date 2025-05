Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagnachmittag mit Einbußen

So entwickelt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 120,80 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,0 Prozent auf 120,80 EUR ab. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 120,40 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 122,50 EUR. Bisher wurden heute 19.376 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Bei 126,00 EUR erreichte der Titel am 12.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,10 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 33,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,621 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 113,67 EUR.

Am 30.04.2025 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 282,81 Mio. EUR gegenüber 223,95 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je Aktie aus.

