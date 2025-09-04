DAX23.597 -0,7%ESt505.315 -0,6%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.266 -0,8%Nas21.583 -0,6%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1733 +0,7%Öl65,45 -2,1%Gold3.583 +1,0%
Profil
Kursverlauf

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagnachmittag mit Verlusten

05.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 75,44 CHF.

Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 75,44 CHF nach. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,10 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,06 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1.279.605 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 17,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.08.2025 (69,90 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2024 mit 3,05 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,07 CHF je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 82,31 CHF.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2025 4,32 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

