Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 75,44 CHF.
Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 75,44 CHF nach. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,10 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,06 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1.279.605 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 17,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.08.2025 (69,90 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.
Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2024 mit 3,05 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,07 CHF je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 82,31 CHF.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2025 4,32 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
