Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gibt am Donnerstagmittag ab

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 73,48 CHF.
Um 11:49 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 73,48 CHF ab. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 73,40 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,82 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 399.366 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 19,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 4,87 Prozent Luft nach unten.
Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,09 CHF ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,31 CHF an.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 19.02.2026 gerechnet. Am 18.02.2027 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,32 CHF im Jahr 2025 aus.
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
