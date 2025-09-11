DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.833 ±0,0%Nas22.346 +0,9%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1772 +0,3%Öl67,26 +0,6%Gold3.682 +1,1%
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Nestlé

15.09.25 16:13 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 72,42 CHF.

Die Nestlé-Aktie musste um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 72,42 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,41 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 73,00 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 805.188 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.03.2025 auf bis zu 91,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,65 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 3,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,05 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,09 CHF aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,31 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,32 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Taina Sohlman / Shutterstock.com

