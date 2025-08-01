DAX24.260 -0,4%ESt505.463 -0,5%Top 10 Crypto15,83 -4,1%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.420 -1,5%Euro1,1701 -0,2%Öl67,90 +0,2%Gold3.363 -0,3%
Nestlé im Fokus

25.08.25 09:24 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagvormittag billiger

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 75,22 CHF.

Das Papier von Nestlé befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,2 Prozent auf 75,22 CHF ab. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 75,03 CHF ein. Mit einem Wert von 75,33 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 107.679 Stück.

Am 24.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,72 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 17,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,90 CHF. Dieser Wert wurde am 04.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,07 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 82,90 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,32 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

